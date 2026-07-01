Aile Buluşmaları Sivas'ta Gerçekleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Sivas'ta "Aile Buluşmaları" programına katıldı.

Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Hamidiye Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Tarıkdaroğlu, Anadolu'nun kadim şehrinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ailenin insanın ilk yurdu, hayata tutunduğu en sağlam dağ olduğunu vurgulayan Tarıkdaroğlu, "İnsan merhameti, sabrı, paylaşmayı ve vefayı ailede öğrenir. Bir çocuğun dünyası annesinin şefkatinde, babasının güven veren duruşunda, büyüklerin duasında şekillenir." dedi.

Tarıkdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aileyi merkeze alan tüm hizmetleri bu anlayışla yürüttüklerini belirterek, "Çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, anne ve babaların desteklendiği, büyüklerin hürmet gördüğü güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz." diye konuştu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise ailenin insanın ilk eğitimini aldığı, sevgiyi, saygıyı, merhameti, paylaşmayı ve sorumluluğu öğrendiği en güçlü kurum olduğunu dile getirdi.

Sağlam ailelerin, güçlü toplumları, güçlü toplumların ise güçlü devletlerin temelini oluşturduğunu aktaran Şimşek, "Bugün burada birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve aile olmanın güzelliğini hep birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Program kapsamında ilçelerinden şehre gelen ailelere Sivas'ın tarihi ve turistik mekanları gezdirildi, çeşitli etkinlikler düzenlendi.