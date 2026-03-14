14 Mart Tıp Bayramı... Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Balbay: "14 Mart Sadece Çiçek Verilen Değil, Çözüm Üretilen Bir Gün Olmalıdır"

(ANKARA) - Aile Hekimleri Bileşenleri 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Taner Balbay, "Koruyucu sağlık hizmetlerinin bel kemiği olan aile hekimleri bugün hem idari yük hem performans baskısı hem de artan bürokrasiyle mesleklerini icra etmeye çalışmaktadır. 14 Mart sadece çiçek verilen değil, çözüm üretilen bir gün olmalıdır. Sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için güçlü bir birinci basamak şarttır" dedi.

Aile Hekimleri Bileşenleri, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldi. Burada düzenlenen basın açıklamasında konuşan AHEF Başkanı Taner Balbay, şunları söyledi:

"Türkiye'de 14 Mart Tıp Bayramı yalnızca bir meslek günü değil, hekimliğin bilimsel temellerinin atıldığı ve meslek onurunun tarihsel bir direnişle birleştiği anlamlı bir gündür. Aile hekimliği sistemi, yıllardır artan iş yükü, azalan özlük hakları, güvencesiz çalışma koşulları ve sürekli değişen mevzuat baskısı altında ayakta kalmaya çalışmaktadır. Nüfus yükü düşse bile sorunlar azalmamış aksine derinleşmiştir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin bel kemiği olan aile hekimleri bugün hem idari yük hem performans baskısı hem de artan bürokrasiyle mesleklerini icra etmeye çalışmaktadır. 14 Mart sadece çiçek verilen değil, çözüm üretilen bir gün olmalıdır. Sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için güçlü bir birinci basamak şarttır. Bunun yolu da aile hekimliğinin güçlendirilmesinden, sahadaki belirsizliklerin kaldırılmasından ve hekimlerin mesleki itibarının yeniden tesis edilmesinden geçmektedir."

"Bu sorunlar masa başında anlaşılmaz"

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Ahmet Kandemir de şöyle konuştu:

"Hiçbir kamu kurumunda hatta özel sektörde bile uygulanmayan ağır sistem aile hekimliği çalışanlarına uygulanmaktadır. Depremde, savaşta, pandemide bu ülkenin insanı için en önde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları bugün cezalarla ve baskılarla tükenmişliğe sürüklenmektedir. Bu durum sadece sağlık çalışanlarını değil vatandaşın nitelikli sağlık hizmetine erişimini tehdit etmektedir. Burada Sağlık Bakanına açık bir çağrıda bulunuyoruz; gelin koltuğumuza siz oturun. Sadece bir günlüğüne aile hekimliği yapın. Sadece bir günde bile hazırladığınız yönetmelikle vatandaşın sorununu çözemeyeceğinizi, her an şiddete maruz kalabileceğinizi ve nasıl tükenmişliğe itildiğimizi çok net göreceksiniz. Bu sorunlar masa başında anlaşılmaz."

Kaynak: ANKA