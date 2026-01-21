Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Mersin'deki kuruluş personeline ilişkin açıklama yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'deki bir kuruluşun personeliyle ilgili basın ve sosyal medyada yer alan haberlere dair açıklama yaptı. Soruşturmalar sonucunda ilgili personel hakkında cezai işlemler uygulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Mersin'deki bir kuruluş personeliyle ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haberlerde bahsi geçen görüntülere dair olayın, çocuk evleri sitesinde 2024'te İl Müdürlüğü tarafından tespit edildiği ve inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.

Bakanlık müfettişlerince yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde hem adli hem de idari süreçler titizlikle işletildiği belirtilen açıklamada, "İlgili personeller hakkında iş akdinin feshedilmesi, memuriyetten çıkarma, üst sınırdan yevmiye cezaları da dahil olmak üzere farklı işlemler uygulanmıştır. Ayrıca, ilgili kuruluş müdürünün idari görevi sonlandırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Bakanlık tarafından tespit edilen tüm eylemlerin adli soruşturma ve idari disiplin süreçlerinde değerlendirildiği vurgulanarak, "Hiçbir eylemin cezasız bırakılmaması için ilgili değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Bakanlık olarak her vakayı titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı