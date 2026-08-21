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Bakanlık, Bakıma Muhtaç Anne ve Oğluna Sahip Çıktı

Bakanlık, Bakıma Muhtaç Anne ve Oğluna Sahip Çıktı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir basın haberinin ardından harekete geçti. İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, ailenin yaşadığı hanede inceleme yaptı ve anne ile oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemleri başlattı. Bakanlık, bakım ve destek sürecinin titizlikle takip edileceğini duyurdu.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında "Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı: Bakıma muhtaç anne ve oğlu yardım bekliyor" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin, anne ve oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haberlerin ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçerek ailenin yaşadığı hanede inceleme yaptığı bildirildi.

Yapılan inceleme sonucunda anne ve oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, anne ve oğluna yönelik bakım ve destek sürecinin Bakanlık tarafından titizlikle takip edileceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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