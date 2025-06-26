AİHM, Fransa'nın Irkçı Kimlik Kontrolünü İhlal Olarak Değerlendirdi

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bir Fransız vatandaşının ırkçı kimlik kontrolüne tabi tutulmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetti. Fransa, manevi tazminat olarak 3 bin avro ödeyecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ), bir Fransız vatandaşını ırkçı kimlik kontrolüne tabi tutan Fransa'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetti.

Aihm, Fransız vatandaşı Karim Touil'in, 10 gün içinde 3 kez kimlik kontrolüne tabi tutulmasıyla ilgili davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Fransa'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesini ve özel ve aile hayatına saygı hakkını içeren 8. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Touil'in ayrımcı bir muameleye maruz kaldığı yönünde bir kanaat oluştuğunu belirten Aihm, Fransız hükümetinin bu iddiayı çürütmeyi başaramadığına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, Fransa'nın manevi tazminat olarak Touil'e 3 bin avro ödemesine karar verdi.

Öte yandan Aihm, mahkemeye başvuran diğer 5 Fransız vatandaşının, polis tarafından ırkçı gerekçelerle kimlik kontrolüne tabi tutulmadıklarına hükmetti.

Touil dahil toplam Afrika asıllı 6 Fransız vatandaşı, Fransa'da ırkçı kimlik kontrolüne maruz kaldıkları gerekçesiyle AİHM'e başvurmuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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