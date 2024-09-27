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Ahu Tuğba'nın Cenazesi İstanbul'a Getirildi

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ABD'de hayatını kaybeden ünlü sinema oyuncusu Ahu Tuğba'nın cenazesi, kızı Anjelik Calvin tarafından teslim alındı. Tuğba'nın cenazesi, Miami'den İstanbul'a getirildi ve yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

ABD'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesi ailesine teslim edildi

ABD'de 1 Eylül'de yaşamını yitiren Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin açıklamalarda bulundu

İSTANBUL - ABD'de 1 Eylül'de hayatını kaybeden sinema oyuncusu Ahu Tuğba'nın cenazesi, Miami- İstanbul seferini yapan yolcu uçağıyla İstanbul'a getirildi. Ünlü oyuncunun cenazesini teslim alan kızı Anjelik Calvin, annesinin ölümüne neden olan hastalığının KOAH ve migren olduğunu söyledi.

Oyuncu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla saat 16.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Tuğba'nın cenazesi ekipler eşliğinde uçaktan indirilirken diğer prosedürler ve yakınlarının teslim alması için kargo terminaline götürüldü. Ünlü oyuncunun kargo terminaline getirilen naaşını ABD'de yaşayan kızı Anjelik Calvin teslim aldı.

"Migren ilacının etkisinin olduğunu düşünüyorum"

Kargo terminalinde açıklamalarda bulunan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "9-10 gün uyumayan bir kız çocuğu düşünün ateşlendi bir anda soğuktu buz gibiydi ben annecim hadi ateşin düştü alnını öptüm uyumaya gittim. Artık sırf bu yüzden uyuyamıyorum. Ben ne olduğunu düşünüyorum, ben herhalde migren ilacının bir etkisi olduğunu düşünüyorum annemin ölümünde. Aç karnına almış olduğu ateş düşürücü migren ilacı da üzerinde yazıyor birden fazla alınca kanamaya sebebiyet verir diye. Migren ilacından şüpheleniyorum" şeklinde konuştu.

"Kızım ben ölürsem beni Türkiye'ye göm dedi"

Ölmeden önce annesiyle yaşadığı son konuşmayı anlatan Calvin, "İlgi istiyorum dedi bebek gibi. O hissetti sanki bana dedi ki 'kızım ben ölürsem beni Türkiye'ye göm dedi. Beni burada bırakma dedi. Bana 'yavrum ben öleceğim galiba' dedi. Ben de 'anne ne biçim konuşuyorsun hastaneye gidelim' dedim. Solüsyon makinesi yetmiyor sana hastaneye götüreyim seni dedim. Döndü bana tekrar dedi ki 'ben gayet iyiyim' sonrasında uyuya kaldı. Bir süre sonra kontrol etmeye gittim. Uyuyor sanıyorum melek gibi başta hiç algılayamadım, sonra artık ben tabii duramıyorum şüphelendim akşam olunca içim içimi yiyor. Bir baktım annemde tık yok kaldırdığım zaman artık ceset olmuştu. Allah almıştı onu" diye konuştu.

Anjelik, "Rabbim bizi affetsin böyle geciktiği için. Bu da Allah'ın hükmü ve ben elimden geleni yaptım" şeklinde konuştu.

Yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Anjelik Calvin son olarak annesinin sosyal medya hesabından cenaze işlemlerine ilişkin detayları aktaran bir paylaşımda bulundu. Calvin yaptığı paylaşımda, "Bu cumartesi (yarın) saat 11.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni olacaktır. Cenaze, Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Annemi birlikte dualarla uğurlayalım, dualarla gitsin" ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba'nın Cenazesi İstanbul'a Getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN SARIKURT - Güncel

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