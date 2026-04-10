Dede yadigarı çakıyla başladığı ahşap oymacılığında atölye kurdu

Gümüşhane'de yaşayan Hasan Yavuz Can, 10 yaşındayken dedesinin hediye ettiği çakıyla başlayan ahşap tutkusunu, evinin garajında kurduğu atölyede üretime dönüştürdü.

Özel bir şirketin müşteri hizmetleri biriminde çalışan 29 yaşındaki Can, boş zamanlarında atölyesinde atık tahta parçalarından kesme tahtası, kaşık, bardak ve poligonal tekniğiyle tablo gibi çeşitli eşyalar imal ediyor.

Ürünlerini sosyal medya hesaplarından satışa sunan Can, atık malzemeleri geri dönüştürmenin de mutluluğunu yaşıyor.

Hasan Yavuz Can, AA muhabirine, iş hayatının stresini, hobi amaçlı kurduğu atölyede attığını söyledi.

Çocukluğundan itibaren ahşaba karşı bir tutkusu olduğunu belirten Can, "Evimizin tavanından tabanına kadar her şey ahşaptı. Bu da bizde bir tutkuya dönüştü. Ahşapla uğraşmak, bir bıçakla tahta parçasını yontmak, ona şekil vermek benim için çok değerli." dedi.

Can, 10 yaşındayken dedesinin çakısını kendisine hediye ettiğini anlatarak, o yıllardan beri tahta parçalarından çeşitli ürünler yaptığını dile getirdi.

"Artık tüm ahşap işlemleri yapabileceğim ekipmanlara sahibim"

Yaşı ilerledikçe küçük ahşap evler yapmaya başladığını ifade eden Can, yıllar içinde de her türlü dekoratif ürünü imal ettiğini vurguladı.

Evinin alt katındaki garajda geçen yıl küçük bir atölye kurduğunu aktaran Can, şöyle devam etti:

"İlk başta birkaç basit aletle başladım. Zamanla süreci geliştirdim ve daha profesyonel makinelere geçtim. Çakı, tornavida ve matkapla başlayan serüven, bugün daha donanımlı bir atölyeye dönüştü. Artık tüm ahşap işlemleri yapabileceğim ekipmanlara sahibim."

Türkiye'de çok yaygın olmayan poligonal tekniğiyle atık parçalardan tablolar da yaptığını belirten Can, üretim aşamasında çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaştığını, sipariş üzerine üretim yaptığını kaydetti.

Dedesinin hediyesi çakının yaklaşık 10 yıl önce kırıldığını dile getiren Can, aklına geldikçe halen bunun üzüntüsünü yaşadığını sözlerine ekledi.