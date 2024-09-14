Devletin arabasıyla terör estirdiler! Ahmet Türk'ün yeğenleri tutuklandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, eğlence mekanında tartıştıkları kişiyi otomobile bindirerek darbedip, yol kenarına bıraktıkları gerekçesiyle tutuklandı.

AHMET TÜRK'ÜN YEĞENLERİ DEHŞETİ YAŞATTI

Olay, 12 Eylül'de saat 03.00 sıralarında, Artuklu ilçesindeki eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre; Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, tartıştıkları S.Ö.'yü otomobile bindirip darbetti. Otomobilin Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait makam arabası olduğu belirlendi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin, Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki yolun kenarına yaralı halde bıraktıkları S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Şüpheliler, ekipler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Alkollü oldukları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.