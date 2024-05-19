Ahmet Özhan, yeni kitabını imzaladı

Türk sanat ve tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan, D&R Galataport'ta düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Sevenlerinin Turkuvaz Yayın Grubu'ndan çıkan yeni kitabı "Ses, Söz, Sevgili"yi imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturduğu etkinlikle AA muhabirine açıklama yapan Özhan, "Ses olmasa söz olmaz, meramı anlatmak için de söz çok önemli. Söz de kime söylenmeli? Sevgiliye söylenmeli." dedi.

Özhan, hayatta bütün alışverişin sevgiliyle olduğu bilincini oluşturmanın önemli olduğunu dile getirerek, "Çünkü 'Nereye dönerseniz dönün benim vechime dönersiniz.' diyor Cenabıhak. Bunun bilincinde, o çocukmuş, bu Müslümanmış, bu bilmem neymiş ayrımı yapmadan ama her şeyin kendi hak ederini vererek ilişkiyi kurmak ve de bilinçli bir şekilde 'Hak'dan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş', formülüyle hakkın zuhuru olduğunun ciddiyeti içinde olunması lazımdır." ifadesini kullandı.

"Kelamı kaleme de dökebilmek çok önemli"

Kitabın editörlerinden gazeteci yazar Ahmet Tezcan da Özhan ile 1985'te tanıştıklarını belirterek, "Ahmet Özhan ile tanışıklığımız 39 yıl öncesinde başladı. Bir gazeteci ve bir sanatçı arasında biraz da gergin bir ilişkiyle başladı, hemen anında yıldırım aşkına dönüştü, 39 senedir de hiç kopmadık birbirimizden, ağabey-kardeş olarak devam ettik. Bana bu süreç içinde çok rehberlik etti, çok kahrımı çekti." diye konuştu.

Daha önce de Turkuvaz Yayın Grubu'ndan Ahmet Özhan'ın hayatını, nehir söyleşi tarzında "Ayrılık Yaman Kelime" adıyla kitaplaştırdıklarını söyleyen Tezcan, şunları kaydetti:

"Pandeminin başladığı, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde internet üzerinden görüntülü sohbet ettik, sonra onları kitaba dönüştürdük. Ses, Söz ve Sevgili kitabında ise Ahmet Özhan'ın yıllar içinde dergilerde, gazetelerde bizzat kendisinin kaleme aldığı yazılar var. Ömer Lütfi Mete ile birlikte 1992-1993 yıllarında çıkardığımız Çağrışım dergisinde her ay Ahmet Özhan'ın bir yazısı yayınlanıyordu. Tabii şöhretin zirvesinde o dönem, çok yoğun olduğu için evinde konuşup yazıya döktük. Yazar gibi konuşur normalde, siz sadece noktasını virgülünü koyarsınız, ya da şekil dizaynını yaparsınız, öyle yayınladık. Orada da şunu fark ettim, yani ses var, Allah vermiş ama söz de var. Yani kalem de var, o kelamı kaleme de dökebilmek çok önemli."

"Okuyucu, tasavvuf kültürüne dair anekdotlarla karşılaşacak"

Lacivert Dergi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar da editörlerinden biri olduğu kitabın daha önce hazırda bulunan yazıların üzerinden geçilmesiyle oluşturulduğunu dile getirdi.

Esere yeni bölümlerin eklenip yazı başlıklarının değiştirildiğini ifade eden Akar, "Ahmet Özhan da kitaptaki yazıların üzerinde epey bir çalıştı. Sonuçta yeni eklemelerle birlikte yepyeni bir kitap ortaya çıkmış oldu. Ben de kitabın Ahmet Tezcan ile birlikte editörlüğünü yaptım. Hem yazıların yeniden okunması, tasnif edilmesi, bazı yazıların bölünüp o yazılardan yeni yazılar çıkarılması görevlerinde bulundum." dedi.

Akar, okuyucunun bir müzisyen, bir ses sanatçısı olarak bildiği Ahmet Özhan'ın edebi tarafını göreceğini belirterek, "Bir kitabı bize okutturan, bir yazarı her şeyden önce okumamızı sağlayan şey, yazarın diğer yazarlardan olan farkıdır. Bu kitapta da okuyucu, Ahmet Özhan'ın önemli bir üslup sahibi olduğunun farkına varacak, yazıların bir iyi yazar tarafından yazıldığını anlayacak. Aynı zamanda bütün bunlara ek olarak önemli bir mutasavvıfın kaleminden çıkma tasavvuf tarihine ve kültürüne dair çok değerli anekdotlarla karşılaşacak." ifadesini kullandı.

Tasavvufa dair metinlerin bazen kolay anlaşılabilir olmadığına işaret eden Akar, "Bu kitabın belki de en güzel tarafı, günümüz okurunun anlayabileceği bir dilden tasavvuf hayatını yakından teşhis edebileceği bir dünyayı sunması. Bu açıdan ben bu kitabın aynı zamanda keyifle okunabilecek bir anı kitabı olarak da görülebileceği kanaatindeyim." diye konuştu.

Özhan'ın kitabını imzalayarak okurlarıyla sohbet ettiği etkinlik kapsamında, yazarın 1990'lı yıllardaki edebi, siyasi ve sosyolojik çehresine ayna tuttuğu eserine ilişkin bir söyleşi de gerçekleştirildi.

Ahmet Özhan'ın Turkuvaz Yayın Grubu'ndan çıkan "Ses, Söz, Sevgili" adlı kitabında, tasavvuf musikisinin bugünün insanı üzerindeki etkisinden Hz. Mevlana'nın aşkına, Merkez Efendi'nin kıssasından Itri'nin tekbirine, tasavvuf dünyasının değerli mihenk taşlarına da değiniliyor.