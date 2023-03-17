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AHMET ÖZAL TÜRKİYE İTTİFAKININ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDU

Güncel Haberler

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal Türkiye ittifakı Cumhurbaşkanı adayı oldu.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal Türkiye ittifakı Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Yeşilköy'de bir otelde 16.00'da 'Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Tanıtım Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Herkese eşit bir Cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Özal, Türkiye İttifakı beni Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Bana güvenen herkese teşekkür ederim dedi.

(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Özal Türkiye Güncel Haberler

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