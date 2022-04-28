Ahmet Kaya'dan Ekrem İmamoğlu'nun Afişlerinin Toplatılmasına Tepki: "Bu Afişleri Kim Toplatıyor, Talimatı Kim Verdi? Cevap Bekliyoruz"

TRABZON (ANKA) - CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nda memleketi Trabzon'a yapacağı ziyarete ilişkin afişlerin toplatıldığını duyurarak, "Şehrin yetkililerini göreve davet ediyoruz ve soruyoruz: Bu afişleri kim toplatıyor, talimatı kim verdi? Cevap bekliyoruz" dedi.

Ahmet Kaya, bugün yaptığı yazılı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 Mayıs Çarşamba günü saat 13: 00'te Trabzon Meydan Park Atatürk Alanı'nda hemşerileri ile yapacağı bayramlaşmaya ilişkin duyuru afişlerinin toplatıldığını belirtti. Kaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Trabzon'un evladı Ekrem İmamoğlu'nun memleketine yapacağı bayramlaşma ziyaretini dahi hazmedemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu neyin korkusudur, bu nasıl bir hazımsızlıktır anlamak mümkün değil. Afişlerin toplatılması talimatını kim veriyor, afişleri kim topluyor? Bu şehrin evladı bayramlaşma programı için şehrine gelemeyecek mi, bu nasıl bir zalimliktir, bu nasıl bir vicdansızlıktır? Ama ne yaparsa yapsınlar bu toprakların insanı Ekrem İmamoğlu'nun hemşerileriyle buluşmasına, kucaklaşmasına mani olamayacaklar. Şehrin yetkililerini göreve davet ediyoruz ve soruyoruz: Bu afişleri kim toplatıyor, talimatı kim verdi? Cevap bekliyoruz."