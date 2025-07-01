Ahmet Güneştekin'in 'Yoktunuz' Sergisi Roma'da Açıldı

Sanatçı Ahmet Güneştekin, "Yoktunuz" isimli son kişisel sergisinin açılışını İtalya'nın başkenti Roma'da yaptı.

Yıldız Holding ana sponsorluğunda ve Arkas Holding'in lojistik desteğiyle gerçekleşen, küratörlüğünü Sergio Risaliti ile Paola Marina'nın, sanat yönetmenliğini ise Angelo Bucarelli'nin üstlendiği Güneştekin'in "Yoktunuz" sergisi, Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'nde dün akşam düzenlenen törenle açıldı.

Ahmet Güneştekin'in son kişisel sergisinin açılışına, Murat Ülker, Nezih Barut, Hamdi Akın, Fahrettin Ertik, Cem Hakko, Ali Sabancı, Fettah Tamince, Mehmet Tütüncü ile Agah Uğur gibi iş insanlarının yanı sıra İtalyan iş ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Güneştekin, açılışa gelenlere eserleri hakkında bilgi verdi.

Bu arada, sergideki iki yapıt "Alfabe Lahitleri" ve "Yedi Gözlü Güneş"in müzenin kalıcı koleksiyonuna alındığı ve sürekli sergileneceği bildirildi.

Güneştekin: "Bu her açıdan gurur verici bir sanat olayı bizim için"

Serginin açılışı öncesinde AA muhabirine konuşan Güneştekin, Rönesans'ın doğduğu coğrafyada ve dünyanın en ünlü müzelerinden birinde bu sergiyi açmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Sanırım Türkiye'den ilk defa bir sanatçı burada sergisi oluyor. Bu da bizim sanat tarihimiz açısından bir ilk ve oldukça önemli. Umarım bundan sonra tabii ki bu değişecektir. ve sanatçılarımız artık bu tarz uluslararası müzelerde sergileri olacaktır." dedi.

Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'nin, Amadeo Modigliani'den Vincent Van Gogh'a, Picasso'dan Vasili Kandinski ve Henry Moore'a kadar sanat tarihinde iz bırakmış önemli isimlerin eserlerine ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Güneştekin, şunları söyledi:

"Dünya sanat tarihinde yer alan bütün önemli sanatçılarla birlikte klasik dönem sanatçılarından da oluşan, oldukça zengin bir koleksiyona sahip. Tabii iki önemli eserim şu anda önümde bulunduğum 'Alfabe Lahitleri' ve müzenin girişinde bulunan 'Yedi Gözlü Güneş', bu ikisi prestijli kalıcı koleksiyonda yer alacak. Yani ömür boyu artık bu müzenin kendi koleksiyonuna dahil olmuş oldu ve kalıcı olarak sergilenecekler. Bu her açıdan gurur verici bir sanat olayı bizim için."

Serginin hazırlık sürecinin 2 ay sürdüğünü ve 18 önemli eser bulunduğunu belirten Güneştekin, eserlerin 3 tırla taşındığı, enstalasyonlar ve heykeller olduğu bilgisini verdi.

Müzenin en prestijli yerlerinden olan İtalyan heykeltraş Antonio Canova'nın eseri "Herkül ve Likya" heykelinin, Canova Salonu'nun sergisi için tahsis edildiğini dile getiren Güneştekin, şunları kaydetti:

"Bu salon ilk defa kendi kişisel tarihinde de bir solo sergiye açılmış oldu. Bu açıdan da Türkiye için gurur verici bir durum. Daha önce hep koleksiyonlar bu salonda sergilenmiş. İlk defa solo sergiye açıldı. Açık alanda bulunan heykelimle birlikte 5 farklı alanda bir sergileme alanı bulduk. Bu açıdan da 3 ay sürecek olan bu sergi sanat dünyasının oldukça ilgisini çekecektir."

Sanatçı Güneştekin'in sergisi, 28 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek.