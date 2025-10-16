Ahmet Faik Abasıyanık Kültür Merkezi Yeniden İnşa Ediliyor

Sakarya'da 1999 Marmara Depremi'nde aldığı hasar nedeniyle yıkılan Ahmet Faik Abasıyanık (AFA) Kültür Merkezi yeniden inşa edilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, proje alanında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Alemdar, gazetecilere, uzun yıllar şehre hizmet veren AFA Kültür Merkezi'nin 1999 Marmara Depremi'nde ağır hasar gördüğünü ve bir bölümün işlevsiz hale gelmesiyle 2016'da yıkıldığını hatırlattı.

Farklı zamanlarda yeniden inşası noktasında girişimler, projeler ve açıklamalar yapıldığını ve yeri konusunda çalışma gerçekleştirildiğini anımsatan Alemdar, kentin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına dokunmak için kültür merkezi yapılmasını düşündüklerini anlattı.

Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaretlerinde kültür merkezi bulunmamasının şehrin büyük eksikliği olduğunu ve yapılması gerektiğini ifade ettiğini aktararak,, Bakan Kurum'dan projeye ilişkin söz aldıklarını kaydetti.

Alemdar, projeyi AFA Kültür Merkezi'nin bulunduğu alanda yapmaya karar verdiklerini dile getirerek, "Projemizi kenti uygun ve dokusunu bozmadan, şehrin kültürel hayatına katkı sağlayacak ve görselliğiyle dikkat çekecek şekilde hayata geçirmek için çalışmalarımızı başlattık." diye konuştu.

Alemdar, gelecek ay sonuna kadar ihaleyi yapmayı planladıklarını ve yıl sonuna kadar inşasına başlayarak kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.