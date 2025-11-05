Ahmet Davutoğlu'ndan TESK'e Ziyaret

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve parti heyeti, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nu (TESK) ziyaret etti. Görüşmede, esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve parti heyeti, TESK'i ziyaret ederek Genel Başkan Bendevi Palandöken ve TESK heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede, esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri, Türkiye'nin ekonomik durumu ile Gelecek Partisi'nin ekonomik, sosyal ve siyasal alanlardaki çalışmaları ele alındı.