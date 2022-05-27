Ahmet Davutoğlu'ndan Gültekin Uysal'a Ziyaret - Haberler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, pazar günü ev sahipliği yapacağı Liderler Zirvesi öncesinde çıktığı liderler turu kapsamında bugün de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Ahmet Davutoğlu, pazar günü ev sahipliği yapacağı Liderler Zirvesi'nde, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisi üzerinde uzlaşan partilerin genel başkanlarını akşam yemeğinde ağırlayacak. Davutoğlu, zirve öncesinde çıktığı liderler turu kapsamında bugün de Gültekin Uysal'la Demokrat Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Ahmet Davutoğlu, daha önce de sırasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu partilerinin genel merkezinde ziyaret ederek zirve öncesinde görüş alışverişinde bulunmuştu.