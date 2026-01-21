Haberler

Davutoğlu'ndan Bakan Ersoy'a "Kartalkaya" Tepkisi:  Zerre Miskal Allah Korkusu Varsa Derhal Gereğini Yaparsın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in feryadına karşılık vererek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslendi ve sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslenerek, "Bu feryat karşısında nasıl rahat uyuyabiliyorsun? Sende zerre kadar vicdan, zerre miskal Allah korkusu varsa, bu feryada kulak verir ve derhal gereğini yaparsın" dedi.

Davutoğlu, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in açıklamaları üzerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslendi. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kültür ve Turizm Bakanı, bu feryat karşısında nasıl rahat uyuyabiliyorsun? Sende zerre kadar vicdan, zerre miskal Allah korkusu varsa, bu feryada kulak verir ve derhal gereğini yaparsın! Başını yastığa koyduğunda; senin ve kendi şirketinden atadığın bürokratların ihmalleri yüzünden hayatını kaybeden 78 masum insanı ve geride bıraktıkları aileleri hatırla. Bu vebalin ağırlığıyla yüzleş! ve siz samimi AK Partililer, siz de kurulduğu günden beri AK Parti'ye destek vermiş olan bu yüreği yanık babanın feryadının takipçisi olun! Unutmayın! Sessizlik, vebal ortaklığıdır!"

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım

Trump, Grönland ile ilgili ilk isteğini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Memişoğlu: Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltma çalışmamız var

Tiryakilere kötü haber! Sigara yasağının kapsamı genişliyor
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı

Trump'a ilk darbeyi vurdular! Resmen askıya alındı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Bakan Memişoğlu: Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltma çalışmamız var

Tiryakilere kötü haber! Sigara yasağının kapsamı genişliyor
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

Seslerden tedirgin oldu, görür görmez tüfeğini doğrulttu
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek

ABD'den Suriye'de dev operasyon! Hepsi Irak'a nakledilecek