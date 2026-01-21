Davutoğlu'ndan Bakan Ersoy'a "Kartalkaya" Tepkisi:  Zerre Miskal Allah Korkusu Varsa Derhal Gereğini Yaparsın

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslenerek, "Bu feryat karşısında nasıl rahat uyuyabiliyorsun? Sende zerre kadar vicdan, zerre miskal Allah korkusu varsa, bu feryada kulak verir ve derhal gereğini yaparsın" dedi.

Davutoğlu, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in açıklamaları üzerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslendi. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kültür ve Turizm Bakanı, bu feryat karşısında nasıl rahat uyuyabiliyorsun? Sende zerre kadar vicdan, zerre miskal Allah korkusu varsa, bu feryada kulak verir ve derhal gereğini yaparsın! Başını yastığa koyduğunda; senin ve kendi şirketinden atadığın bürokratların ihmalleri yüzünden hayatını kaybeden 78 masum insanı ve geride bıraktıkları aileleri hatırla. Bu vebalin ağırlığıyla yüzleş! ve siz samimi AK Partililer, siz de kurulduğu günden beri AK Parti'ye destek vermiş olan bu yüreği yanık babanın feryadının takipçisi olun! Unutmayın! Sessizlik, vebal ortaklığıdır!"