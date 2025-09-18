Haberler

Ahmet Davutoğlu, Meclis'te 'Sumud Nöbeti'ne Destek Verdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve diğer milletvekillerinin Meclis'te başlattığı 'Sumud nöbeti'ne destek verdi. Davutoğlu, sosyal medyada Gazze için ayağa kalkanların Sumud öncüsü olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve diğer milletvekillerinin Meclis'te başlattığı "Sumud nöbeti"ne destek verdi.

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük bir samimiyet ve heyecanla Sumud Filosu'na katılmak için çaba sarf eden Denizli milletvekilimiz Sema Silkin Ün ve diğer milletvekillerimizin şimdi de Meclis'te Sumud nöbeti başlatmalarını gönülden destekliyorum. Artık bize her yer Gazze, Gazze için ayağa kalkan herkes Sumud öncüsüdür" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
