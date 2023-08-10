Ahmet Davutoğlu'dan Malatya Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da meydana gelen deprem sonrası geçmiş olsun dileklerini iletti ve can ve mal kaybı olmamasını diledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Geçmiş Olsun Malatya. Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can ve mal kaybı olmamasını diliyorum. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin" açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Davutoğlu'nun bu akşam Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Geçmiş Olsun Malatya. Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can ve mal kaybı olmamasını diliyorum. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin."