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CHP'li Yazgan: Kumpas kuruldu, dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim

CHP'li Yazgan: Kumpas kuruldu, dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim
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CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, hakkındaki iddiaların 'kumpas' olduğunu savundu. Ankara'ya gidince dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyip yargılanmayı talep edeceğini belirten Yazgan, suçunun kanıtlanması halinde milletvekilliğinden istifa edip siyaseti bırakacağını açıkladı.

(ANKARA) - CHP tarafından tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilen Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada, kendisine yönelik iddiaların "kumpas" olduğunu savunarak, " Ankara'ya geçtiğim gibi dilekçemi yazacağım ve dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyip yargılanmayı talep edeceğim. Bir tane suçum varsa milletvekilliğinden de istifa edip siyaseti bırakacağım" dedi.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada hakkındaki iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Basından takip ettiğiniz üzere şahsıma, aileme ve partime inanılmaz büyük bir saldırı altındayım. Konu savcılık soruşturmasında olduğu için çok ayrıntı veremiyorum ancak bilinmesini isterim ki bu bir kumpas ve haince düzenlemiş bir tuzaktır. Israrla davet edildiğim yerde hiçbir konu konuşulmadan ve tartışma dahi olmadan saldırı ve linç girişimine maruz kaldım.

Video çekiminden evvel defalarca kafama ağır bir sandalye ile vuruldu. Konuşma fırsatım dahi olmadı. İçeceğime ilaç katıldığını düşünüyorum. Gerekli girişimler ve başvurularda bulunarak, bu çete hakkında suç duyurusunda bulundum. Kumpası kuranlar adalet ve Allah'ın huzurunda hesap vereceklerdir. Para ve güç için bir itibar suikastı ile karşı karşıyayım. Bana bu muameleyi reva görüp bu planın içinde olan, destek veren, göz yuman kim varsa konunun takipçisi olacağımın ve yakalarını bırakmayacağımın bilinmesini isterim.

Partim tarafından disiplin süreci başlatıldı. Gerçekler hem yargının hem de partimin yürüteceği süreç sonunda zaten ortaya çıkacak.

TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a da buradan sesleniyorum: Ankara'ya geçtiğim gibi dilekçemi yazacağım ve benim dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyip, yargılanmayı talep edeceğim. Bir tane suçum varsa, milletvekilliğinden de istifa edip siyaseti bırakacağım."

Kaynak: ANKA
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