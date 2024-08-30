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Ahlat'ta Zafer Bayramı töreni düzenlendi

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Piyade Üsteğmen Hakan Kunduzcu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Kaymakam Batuhan Bingöl, makamında tebrikleri kabul etti. Törene, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Serkan Sarılar, Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Gülsar, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan ve kurum amirleri katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Piyade Üsteğmen Hakan Kunduzcu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Kaymakam Batuhan Bingöl, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Serkan Sarılar, Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Gülsar, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Savcısı Can Fidan Sarılar Hükümet bitlis Bingöl Piyade Ahlat Politika Güncel Haberler

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