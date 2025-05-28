Ahlat'ta Yıl Sonu Halk Eğitimi Sergisi Açıldı

Ahlat'ta Yıl Sonu Halk Eğitimi Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi, yıl sonu sergisini düzenledi. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, öğrenmenin önemine vurgu yaparak kursiyerleri tebrik etti. Sergide kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler sergilendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, yaptığı konuşmada, emeği geçen öğretmen ve kursiyerleri tebrik etti.

Kursiyerlere tavsiyelerde bulunan Gülmez, "Öğrenmekten asla vazgeçmeyin. Çünkü öğrenen insan güçlü insandır. Öğrenen millet güçlü millettir. Bu vesileyle Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda emeği geçen tüm kurumlarımızı, fedakar öğretmenlerimizi, kursiyerlerimizi ve ilme gönül vermiş herkesi tebrik ediyorum." dedi

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Bilgeç ise "Burada yalnızca bir sergiyi değil azmin, emeğin, öğrenmenin ve üretmenin bir araya geldiği büyük bir başarıyı kutluyoruz." diye konuştu.

Gülmez ve beraberindekiler, serginin açılışını yaparak kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı

Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayaklandı
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.