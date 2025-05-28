Ahlat'ta Yıl Sonu Halk Eğitimi Sergisi Açıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, yaptığı konuşmada, emeği geçen öğretmen ve kursiyerleri tebrik etti.

Kursiyerlere tavsiyelerde bulunan Gülmez, "Öğrenmekten asla vazgeçmeyin. Çünkü öğrenen insan güçlü insandır. Öğrenen millet güçlü millettir. Bu vesileyle Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda emeği geçen tüm kurumlarımızı, fedakar öğretmenlerimizi, kursiyerlerimizi ve ilme gönül vermiş herkesi tebrik ediyorum." dedi

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Bilgeç ise "Burada yalnızca bir sergiyi değil azmin, emeğin, öğrenmenin ve üretmenin bir araya geldiği büyük bir başarıyı kutluyoruz." diye konuştu.

Gülmez ve beraberindekiler, serginin açılışını yaparak kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri inceledi.