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Ahlat'ta Tarihi Alanlarda Polis Denetimi

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde polis ekipleri, tarihi kümbetler ve umuma açık alanlarda denetimlerini sıklaştırdı. Kamu düzeni ve vatandaş güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde polis ekiplerince tarihi ve kültürel alanlarda denetim gerçekleştirildi.

Ahlat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta tarihi kümbetler olmak üzere ilçedeki çeşitli noktalarda denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.

Denetimlerin, kamu düzeni ile genel güvenlik ve asayişin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla umuma açık yerler ile tarihi ve kültürel alanlarda sürdürüleceği belirtildi.

Mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve kamu düzeni ile vatandaşların güvenliğini tehdit edebilecek olumsuzlukların önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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