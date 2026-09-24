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Ahlat'ta Kaymakam ve Belediye Başkanı, çocuklarla TRT Sinema Tırı'nda film izledi

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde çocuklar, Selçuklu Meydan Mezarlığı girişine konuşlandırılan TRT Sinema Tırı'nda animasyon filmi izledi. Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya ile Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de tırı ziyaret edip çocuklarla film izledi, etkinlikte çocuklara ikramlarda bulunuldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çocuklar, TRT Sinema Tırı'nda animasyon filmi izleyerek sinema heyecanı yaşadı.

Selçuklu Meydan Mezarlığı girişine konuşlandırılan TRT Sinema Tırı'nda, çocuklara TRT'nin sevilen animasyon yapımları izletildi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezdikten sonra sinema tırına geçti.

Burada animasyon filmi izleyen çocuklara, Ahlat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce ikramlarda bulunuldu.

Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya ile Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de sinema tırını ziyaret ederek çocuklarla birlikte animasyon filmi izledi.

Kaymakam Kaya, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen TRT ekibine ve ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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