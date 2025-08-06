Ahlat'ta Husumetli Aileler Barıştırıldı

Ahlat'ta Husumetli Aileler Barıştırıldı
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Güneş ailesi mensupları arasında iki yıl önce oluşan husumet barış programıyla sona erdi. Tevhid Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte aile fertleri kucaklaşarak barıştı. Kaymakam Batuhan Bingöl, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde aralarında husumet bulunan aynı ailenin mensupları barıştırıldı.

Kale Mahallesi'nde 2 yıl önce aralarında husumet oluşan Güneş ailesi fertlerinin barıştırılması için program düzenlendi.

Tevhid Camisi'nde bir araya getirilen aile mensupları, kucaklaşarak barıştı.

Kaymakam Batuhan Bingöl, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Aile fertlerini bu güzel davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Bugün burada yapılacak barış sonsuza kadar selamet getirir." dedi.

Programa, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ovakışla Beldesi Belediye Başkanı Baran Turan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler ve İlçe Emniyet Müdürü Salih Elekcioğlu katıldı.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
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