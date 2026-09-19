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Ahlat'ta Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

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Ahlat'ta Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ahlat Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Ali Ayber Anadolu Lisesi öğrencileri şiir okudu.

Daha sonra Ahlat Şehitliği'ne geçen protokol üyeleri dua etti, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Orhan Ergin, Ahlat Belediye Başkan Vekili Fahri Gürbüz, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA
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