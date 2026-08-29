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Ahlat'ta Etkinlik Alanı Yakınında Yangın Paniği

Ahlat'ta Etkinlik Alanı Yakınında Yangın Paniği
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenlendiği Çarho etkinlik alanı yakınlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenlendiği Çarho etkinlik alanı yakınlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Çarho mevkisindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanına giden yolun üzerindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahlat Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, etkinlik alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma ve polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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