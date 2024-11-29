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Ahlat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Ahlat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikte, engellilerin hakları ve toplumdaki rolleri vurgulandı. Kaymakam Batuhan Bingöl, engelli bireylerin eşit haklara sahip olması gerektiğini belirterek, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakamı Batuhan Bingöl, programda yaptığı konuşmada, toplumun önemli bir kesimini oluşturan engellilerin haklarını, ihtiyaçlarını ve toplumdaki yerlerini bir kez daha hatırlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Engelli olmanın bir eksiklik değil, toplumsal dayanışma, sevgi ve destekle üstesinden gelinebilecek bir farklılık olduğunu belirten Bingöl, şunları kaydetti:

"Engelli bireylerin topluma eşit katılımını sağlamak yalnızca onların değil, hepimizin sorumluluğudur. Çünkü her birey, eşit haklara sahip olduğu bir toplumda, kendini değerli hissederek yaşamayı hak eder. Kaymakamlık olarak, ilçemizde engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Fiziksel, sosyal ve ekonomik alanlarda engelleri kaldırmak, onların yaşam standartlarını yükseltmek ve toplumumuzun birer parçası olarak aktif roller almalarını sağlamak için çalışıyoruz. Engellerin ancak birlikte hareket ederek aşılabileceğini unutmamalıyız."

Öğrenciler çeşitli gösteriler yaptığı programa, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
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