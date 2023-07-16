Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaret edildi. Kaymakam Batuhan Bingöl ve beraberindekiler, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek, şehitler için dua etti. Programa Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcıları Muhammet Talha Yılmaz ile Mehmet Can Fidan, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Kaymakam Batuhan Bingöl ve beraberindekiler, daha sonra Ahlat Şehitliğini ziyaret etti.

Burada şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek, şehitler için dua etti.

Programa Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcıları Muhammet Talha Yılmaz ile Mehmet Can Fidan, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.