Ahlat'ta 15 Temmuz etkinlikleri

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ahlat Kaymakamlığı önünde bir araya gelen protokol üyeleri, Gençlik Merkezi bünyesindeki gençler ve vatandaşlar, Selçuklu Çarşısı'ndaki etkinlik alanına kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda konuşan Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, 15 Temmuz 2016 gecesi anayasal düzene, demokrasiye ve istiklale yönelik gerçekleştirilen FETÖ'nün darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve çağrısıyla millet ile milli iradeye bağlı güvenlik güçlerinin cesareti sayesinde bertaraf edildiğini söyledi.

Kaya, "15 Temmuz destanının 10. yılında hainlerin kurşunları ve bombaları altında son nefeslerini veren demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de 15 Temmuz gecesi şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, şehit yakınlarına başsağlığı, gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması sinevizyon ekranından izlendi.

Şiir dinletisinin ardından programda dualar edildi ve ilahiler seslendirildi.