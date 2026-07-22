Haberler

Ahbap Soruşturmasında Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter Tanık Olarak İfade Vermek Üzere Adliyeye Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların usulsüzlüğü soruşturmasında gazeteci Ece Üner, müzisyen Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter tanık olarak ifade verdi. Üner, tüm soruları şeffaflıkla yanıtladığını açıkladı.

(İSTANBUL ) Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner ve müzisyen Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. İstanbul Adliyesi'ne gelen isimlerden Ece Üner, sosyal medya hesabından kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamak amacıyla tüm soruları tam bir şeffaflık içerisinde yanıtladım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bir kısmının bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni isimlerin bilgisine başvuruldu.

Soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner, müzisyen Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli hakkında daha önce tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında yeni tanıkların ifadelerinin alınmasına başlandı.

ECE ÜNER: "TÜM SORULARI ŞEFFAFLIK İÇERİSİNDE YANITLADIM"

İfadesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Üner, soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla bilgisine başvurulduğunu belirtti.

Üner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla bilgime başvuruldu. Olayın kamu vicdanı adına tüm boyutlarıyla aydınlatılmasında, yargı süreçlerine duyduğum saygının gereği olarak, o dönem yaptığım yayınlarda kullandığım ifadenin hiçbir art niyet içermediğini, toplumun birlik ve beraberliğine hizmet amacı taşıdığını samimi ve eksiksiz şekilde yetkili makamlara aktardım. Yine kamu vicdanı adına maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamak amacıyla tüm soruları tam bir şeffaflık içerisinde yanıtladım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı

CHP'de yaprak dökümü! 4 il başkanı daha gitti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli iki yıldızın arasında kavga: Birbirlerine girdiler

Fenerbahçeli iki yıldızın arasında kavga: Birbirlerine girdiler
Bolu'da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak

Her şeyi kendi imkanlarıyla kurdular ama sayaç takılacak

Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı

Yurt dışında Türk vatandaşları kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı

Mahalleliyi sokağa döken olay! Çığlıkları duyan önünde toplandı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü

Uzaklaştırma kararı aldıran eşini vahşice katletti
Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Binlerce araç incelendi, farlarından tespit edildi! Tam kaçacakken...
330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor