Ağustos ayında şaşırtan görüntü: Ardahan beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'ı dolu vurdu, arazi ve yollar beyaza büründü.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde etkili olan şiddetli dolu 10 santimetre kalınlığına ulaştı. Bölgede yollar beyaza büründü, araziler beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye genelinde sıcak hava vatandaşları olumsuz etkilerken Ardahan'ın Hanak ilçesinde dolu sürprizi yaşandı. İlçeye bağlı Güneşgören, Çiçeklidağ, Çad, Yukarı Aydere ve Aşağı Surmal köylerinde dolu yağdı.

Arazi ve yollar beyaza bürünürken o anlar cep telefonu ile kaydedildi.