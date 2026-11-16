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AGÜ Rektörü Yılmaz, dünya sıralamasında 823. sıraya yükseldiğini açıkladı

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AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda üniversitenin Times Higher Education Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 823. sıraya yükseldiğini açıkladı. Yılmaz, AGÜ'nün ilk 1000'deki dünyanın en genç üniversitesi olduğunu söyledi.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü Büyük Ambar Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Yılmaz, AGÜ'nün Times Higher Education Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 823. sıraya yükseldiğini, ilk 1000'deki dünyanın en genç üniversitesi konumunda yer aldığını ve Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında üst sıralarda bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, yüzde 100 İngilizce eğitim veren kurumun mezunlarının ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi savunma sanayi kuruluşlarında kritik görevler üstlendiğini ifade etti.

Rektör Yılmaz, ayrıca dünya genelinde yükseköğretim sistemlerinin yapay zeka, sanal gerçeklik ve dijital teknolojilerle birlikte kabuk değiştirdiğine değindi.

Sümer Spor Tesisi ve Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arazi planlamalarına ilişkin kamuoyunda yer alan tartışmalara değinen Yılmaz, amatör spor kulüplerinin haklarının gözetileceğini ve projenin henüz erken aşamada olduğunu bildirdi.

Basın mensuplarının amatör spor kulüplerinin durumuna yönelik soruları üzerine Yılmaz, "Bu konuyla ilgili henüz resmi bir tahsis veya kesinleşmiş bir master plan bulunmamaktadır. Şehrin paydaşlarıyla ilk istişareler aşamasındayız." dedi.

Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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