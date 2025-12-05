Haberler

Ağrı'da 112 Acil Sağlık filosuna donanımlı 7 yeni ambulans katıldı
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen 7 yeni ambulans, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla törenle hizmete alındı. Vali Koç, modern ambulansların hızlı müdahale imkanı sağlayarak hem şehirde hem de kırsalda sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını belirtti.

Sağlık Bakanlığınca Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen her türlü acil vakaya anında müdahale edilebilecek şekilde tasarlanan 7 yeni ambulans törenle hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde envantere alınan 7 yeni ambulans için program düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer ve il protokolünün katılımıyla kurdele kesimi yapıldı.

Anahtarları sağlık çalışanlarına vererek "Hayırlı olsun" temennisinde bulunan Koç, daha sonra ambulansları inceledi.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin kesintisiz, hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasının vatandaşların en temel hakkı olduğunu söyledi.

7 yeni acil yardım ambulansının kente tahsis edilmesiyle envanterdeki ambulans sayısının 33'e yükseldiğini belirten Koç, "Bu güçlü kapasite artışı, hem şehir merkezimizde hem de ilçelerimizde acil durumlara daha hızlı müdahale edebilmemize imkan sağlayacak, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracaktır." diye konuştu.

Koç, acil sağlık hizmetlerinin, zamanla yarışılan, insan hayatına dokunan, çoğu zaman kader çizgisinin saniyelerle belirlendiği kritik bir alan olduğunu anlattı.

Ambulans filosunun modernizasyonu ve güçlendirilmesinin büyük bir önem taşıdığını dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Bugün teslim aldığımız ambulanslarımız, son teknoloji donanıma sahip olup her türlü acil vakaya anında müdahale edilebilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Sağlık Bakanlığımıza, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, sağlık teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum."

Halkın hizmetkarı olduklarını, sağlıkta da çeşitli eksikliklerin olduğunu ancak bunları gidermek için son zamanlarda önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda yaptığımız çalışmalarla ilimizin sağlık altyapısını güçlendirmek için önemli atılımlar gerçekleştirdik. İnşallah bu eksiklikleri de bugün olduğu gibi bir ve beraber olduğumuz sürece, güç birliği yaptığımız sürece, aynı hedef doğrultusunda gayretle çalıştığımız sürece en kısa sürede tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum."

İl Sağlık Müdürü Beşer ise sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

