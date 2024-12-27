Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma, yarın devam edecek
Narin davasında ikinci gün de karar çıkmadı! Kilit ismin ifadesi yarın
CHP'lilerin 'İmamoğlu-Yavaş' sorusuna verdikleri yanıt bir hayli çarpıcı
Özel'in masasında İmamoğlu-Yavaş anketi! Çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
9 yaşındaki çocuğa saldıran ve ağır yaralayan köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı
9 yaşındaki çocuğa saldırarak ağır yaralayan köpek kuduz çıktı
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız

Ağrı, Tunceli ve Kars'ta Etkili Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı, Tunceli ve Kars'ta etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı yollarda ulaşımda aksamalara neden oldu. Karla kaplanan cadde ve sokaklar, yerel ekiplerin karla mücadele çalışmalarını başlatmasına yol açtı.

Ağrı, Tunceli ile Kars'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı.

Ağrı il merkezinin yanı sıra Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Etrafı beyaza bürüyen kar, bazı noktalarda ulaşımda aksamalara yol açtı.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Mazgirt, Pertek ve Nazımiye ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.

Yağışların etkisiyle ilçelerdeki cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı sürücüler karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kars

Kars'ta ise kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars-Digor kara yolunda yoğun kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Fırat Atmaca - Güncel
img

Arda Güler Fenerbahçe'de!
img

Bazı abonelerin faturaları iki katına çıkabilir
img

Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık devini satın aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enes Güran: Bizim köyü güzel bir köy zannetmeyin
Narin'in ağabeyi korkunç gerçeği itiraf etti: Yalnız biz biliriz
DSG elebaşı Mazlum Abdi: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Terör elebaşı: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
Yunan bakan yardımcısından tehdit gibi sözler: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz
Tehdit gibi sözler! "Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz"

Son Dakika Haberleri

Masterchef final ne zaman, Masterchef ne zaman bitiyor? Arka Sokaklar final mi yaptı, Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı? 3 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025? Penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru atılmıştır? 2010-2015 yıllarındaki UEFA turnuvalarında kullanılan 536 penalti üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, penaltı atışları, kaleye karşıdan... Masterchef puan durumu ne? 27 Aralık Cuma, Kerem, Semih, Beyza, Eda, Onur puanları kaç? En kalabalık üçüncü bölge hangisidir? 2 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025? Türkiye'de nüfusu en fazla olan ilk iki bölge Marmara ve İç Anadolu bölgeleriyken üçüncü bölge hangisidir? Aynı hanedanın iki kolu olan York ve Lancaster hanedanlarının, İngiltere tahtı için 1455'te başlayan ve "Güller Savaşı" olarak adlandınlan mücadele... Düşler Bahçesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düşler Bahçesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.