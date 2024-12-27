Ağrı, Tunceli ve Kars'ta Etkili Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı
Ağrı, Tunceli ve Kars'ta etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı yollarda ulaşımda aksamalara neden oldu. Karla kaplanan cadde ve sokaklar, yerel ekiplerin karla mücadele çalışmalarını başlatmasına yol açtı.
Ağrı, Tunceli ile Kars'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı.
Ağrı il merkezinin yanı sıra Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Etrafı beyaza bürüyen kar, bazı noktalarda ulaşımda aksamalara yol açtı.
Tunceli
Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Mazgirt, Pertek ve Nazımiye ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.
Yağışların etkisiyle ilçelerdeki cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
Bazı sürücüler karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kars
Kars'ta ise kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kars-Digor kara yolunda yoğun kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.