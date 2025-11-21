Haberler

Ağrı Taşlıçay Derecek Barajı'nda Su Tutma İşlemi Tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde inşa edilen Derecek Barajı'nda su tutma işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı. Baraj, bölgedeki tarımsal verimliliği artırarak, toplam 9 bin 960 dekar tarım arazisine modern sulama sistemleri sağlamayı hedefliyor.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde inşa edilen Derecek Barajı'nda su tutma işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı.

DSİ 8'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Ağrı Taşlıçay Derecek Barajı, bölge tarımına can suyu olmak için gün sayıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, su tutma işleminin gerçekleştirildiğini belirterek, "Ağrı Taşlıçay Derecek Barajı'nda su tutulmaya başlanmasıyla birlikte, bölgedeki 9 bin 960 dekar tarım arazisini modern sulama sistemleriyle buluşturacağız. Temelden yüksekliği 33,20 metre olan ve 3 milyon 287 bin metreküp su depolama hacmine sahip bu tesis sayesinde, çiftçilerimiz arazilerinden daha yüksek verim alacak. Bu yatırım, hem ürün çeşitliliğini artıracak hem de üreticimizin cebine girecek tarımsal gelirleri yükseltecektir" ifadelerini kullandı.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI GÜÇLÜ ALTYAPI'

Bakan Yumaklı, suyun sürdürülebilir yönetiminin küresel iklim değişikliğiyle mücadelede kilit rol oynadığını vurgulayarak, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini bildirdi. DSİ Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin dört bir yanında güçlü altyapı yatırımları yapıklarının altını çizen Bakan Yumaklı, "Küresel iklim değişikliği ve su kaynakları üzerindeki baskıların arttığı bu dönemde, Taşlıçay Derecek Barajı da bu vizyonun bir ürünüdür. Bu eser, bölge halkının uzun vadeli su ihtiyacını karşılarken tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine de büyük katkı sağlayacaktır. Bu projemizin Ağrı ilimize ve ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. DSİ Genel Müdürlüğümüz, ülke genelinde benzer projelerle suyun sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde vatandaşlara ulaştırılması, tarımsal üretimin artırılması için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
