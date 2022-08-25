Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'le ilgili skandal iddia! Araçta çekilen görüntüleri ifşa oldu

Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'in minibüs benzeri bir araç içinde çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 43 yaşında, evli ve 3 çocuk babası olan Güven'in ortaya çıkan görüntülerinde bir kadınla ilişkiye girdiği anlar yer alıyor. Güven'in iş bulma bahanesiyle kandırdığı kadınlarla birlikte olduğu iddia ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak görev yapan Gıyas Güven'in internete düşen cinsel ilişki görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

CİNSEL İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

43 yaşında olan ve 2013 yılında kuruma atanan Güven'in minibüs benzeri aracın arka koltuğunda bir kadınla ilişkiye girdiği anların yer aldığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu.

"KADINLARI İŞ BULMA BAHANESİYLE KANDIRIYOR" İDDİASI

Kadınları iş bulma bahanesiyle kandırdığı iddia edilen İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven'in kendi aracı içinde bu yolla çok sayıda kadınla cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.

GIYAS GÜVEN KİMDİR?

1979 yılında doğdu. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Memuriyet hayatına TEDAŞ'ta başladı. Aynı Kurumda memur, İnsan Kaynakları Şefi, İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İdari ve Mali İşler İl Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunduktan sonra 2013 yılında İŞKUR'a atandı. Ağrı İŞKUR İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü görevine atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.