Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Üniversitenin yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Gazze'de yaşanan insanlık dramıyla ilgili video gösterimiyle başladı.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, İbrahim Çeçen Üniversitesinin yaklaşık 17 bin öğrencisiyle Ağrı'nın geleceğine yön veren bir eğitim ve kültür merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında mesleki ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlamak amacıyla bütün kurumlarımız önemli adımlar atmaktadır. Üniversitemiz ile İŞKUR arasında imzalanan protokolle gençlik projesi kapsamında 538 öğrencimiz istihdam edilecek. Proje, öğrencilerimizin 8 aylık süre boyunca, haftada 3 gün çalışma imkanı bulmasını sağlayacak, böylece eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanmalarına ve mesleki becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyacaktır."

Koç, üniversitenin kuruluşundan itibaren kenti yalnız bırakmayan ve yatırımlarına devam eden İbrahim Çeçen ile ailesine teşekkür etti.

IC Vakfı kurucusu İbrahim Çeçen ise farklılıkların bir arada olduğu bir üniversiteye sahip olduklarını anlattı.

Üniversitenin görevinin sadece eğitim olmadığını dile getiren Çeçen, "Bu şehrin ticaretine, sanayisine, üretimine akıl ve çözüm üretmektir. Burada en büyük görev siz değerli hocalara düşüyor. Sizlerden ricam kampüs duvarlarının dışına çıkınız. Bilginizi ve birikiminizi şehirle paylaşıp üretime dönüştürünüz. Teoriyi uygulamayla buluşturunuz. Ayrıca kadınların istihdamına ve daha fazla katılım sağlayacakları projelere ağırlık vermeliyiz." diye konuştu.

IC Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen de vakıf olarak İbrahim Çeçen'den bir bayrak devraldıklarını, bu bayrağı daha ileri taşımak ve onun vizyonunu desteklemek, büyütmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Vakıf olarak tüm çalışmalarının merkezine eğitimi yerleştirdiklerini ifade eden Çeçen, "Geçtiğimiz akademik yılda 2 bin bursiyerimizin eğitim yolculuğunda yanında olurken, 20 yılda 20 bin öğrencimize burs ve kapasite geliştirme desteği sağladık. 'IC Kariyer Köprüsü', 'Zirvenin Şefleri' ve 'Yaşama İlk Adım' gibi projelerle gençlerimizin kişisel ve mesleki gelişimini destekliyoruz. Eğitimi kalkınmanın temeli olarak görüyor, bu topraklarda yeşeren her umudu büyütmek için çalışıyoruz." dedi.

İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin'in de konuşma yaptığı programda, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Akademik Nitelik ve Akademik Sorumluluklar" konulu açılış dersi işledi.

Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.