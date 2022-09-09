Ağrı haber | Bakü'de 'Türkiye-Azerbaycan Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Ağrı Workshop günleri' başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Türkiye- Azerbaycan Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Ağrı Workshop günleri" başladı.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ile Azerbaycan Reanimatoloji ve Anesteziyoloji Uzmanları Birliğinin ortaklaşa düzenlediği etkinliğin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Nadir Zeynalov, Azerbaycan Milli Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Ehliman Emiraslanov, dernek yetkilileri ve doktorlar katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bakü Büyükelçisi Bağcı, Kovid-19 salgını döneminde insanı yaşatma çabası içerisinde olan doktorlara ve özellikle yoğun bakım üniteleri çalışanlarına teşekkür etti.

Bağcı Azerbaycan'da bu yıl Türkiye ile ortak sağlık konulu üçüncü etkinliğin düzenlediğini belirterek ülkeler arasındaki ilişkilerde insana yapılan yatırımın en önemli ve kalıcı yatırım olduğunu, sağlık alanındaki etkinliklerin de buna hizmet ettiğini kaydetti.

Türkiye olarak Azerbaycan'la sadece ticaretin artırılmasını ve güvenlik alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesine değil, eğitim ve kültür alanına da odaklandıklarını bildiren Bağcı, "Bu tür etkinlikler 'soft'tur ama daha kalıcıdır. Bu yönüyle bugünkü etkinliği önemsiyoruz. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var." dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Emiraslanov da anesteziyoloji ve acil terapinin ne kadar önemli olduğunun, Kovid-19 salgını döneminde daha açık görüldüğünü belirtti.

Emiraslanov, "Bugünkü etkinliğin bir diğer konusu ağrı polikliniği. Maalesef Azerbaycan'da bu alanda yeteri kadar uzman yok. Bugünkü etkinlikteki Türk hocaların sayesinde Azerbaycanlı uzmanlar da tecrübelerini pekiştirecekler." ifadelerini kullandı.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Meral Kanbak ise Azerbaycan Reanimatoloji ve Anesteziyoloji Uzmanları Birliği ile ilişkilerinin giderek artacağına ve ileriye taşınacağına inandığını söyledi.

Kanbak, Azerbaycan'a 20'nin üstünde kendi alanında deneyimli hoca ile geldiklerini belirterek bugünkü etkinlikte hem teorik hem de pratik eğitimlerin verileceğini bildirdi.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Fatih Yılmaz da diğer alanlarda olduğu gibi Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sağlık alanındaki ilişkilerin her geçen gün daha da ileri aşamalara taşındığını ve güçlendiğini belirtti.

Yılmaz, sağlık alanında verimli ve kalıcı iş birliklerinin tesis edilmesi bakımından iki kardeş ülkenin bilim insanları arasında bilgi ve tecrübe mübadelesine imkan sağlayan faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirterek TİKA olarak bu tip etkinlikleri desteklediklerini kaydetti.

Çeşitli sunum ve eğitimlerin yapılacağı etkinlik 2 gün sürecek.