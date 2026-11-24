Ağrı'nın Diyadin ilçesinde "95 TOKİ Sosyal Konut Açılışı, 26 AFAD Hak Sahibi Kura ve Anahtar Teslim Töreni" yapıldı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz ve beraberindekiler, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca hayata geçirilen sosyal konutları inceledi.

Vali Bozkurt, AFAD Başkanı Pehlivan ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki spor salonunda yapılan "95 TOKİ Sosyal Konut Açılışı, 26 AFAD Hak Sahibi Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı.

Vali Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, il genelinde TOKİ yatırımları kapsamında 1258 sosyal konut inşaatının bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kısa süre içerisinde hak sahibi ailelere 450 binden fazla konutun anahtar tesliminin yapıldığını belirten Bozkurt, "İnanın bu çok büyük bir başarıdır. Bu ülkemizin ulaştığı sosyal sermayesinin gelmiş olduğu kalkınma noktasının da çok önemli bir yansımasıdır. Hatta dünyaya örnek olan bir çalışmadır. Biz o yüzden buna 'dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu' adını verdik." diye konuştu.

Huzurun hakim olduğu coğrafyalarda turizmin ve yatırımın önünün açıldığını vurgulayan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ülkemizin her köşesinde kalkınmanın, üretimin, istihdamın, hakikatin çok çok önünü açmaktadır. 'Terörsüz Türkiye' hedefi de bunun zemini açısından çok çok önem arz etmektedir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında ilimizde çok önemli çalışmalar yürütmekteyiz."

AK Parti Ağrı Milletvekili Kilerci ise hizmet anlayışlarını insan odaklı yürüttüklerini, vatandaşların daha güvenli, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarına kavuşmasının devletin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu kaydetti.

"455 bin bağımsız bölümün, konutun yapımı tamamlandı"

AFAD Başkanı Pehlivan da ülkedeki doğal afetlerin ardından devlet ve milletin dayanışmasıyla yaraların sarıldığını dile getirdi.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Pehlivan, "Hatırlarsanız o gün daha ilk saatlerde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin ve basınımızın önüne çıkmış ve şu ifadeleri kullanmıştı 'depremin yol açtığı bütün yaraları saracağız, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz ve şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız'. Çok şükür 3 yıllık gibi kısa bir süre içerisinde geçtiğimiz yıl aralık ayının 27'sinde iş yerleri de dahil toplam 455 bin bağımsız bölümün, konutun yapımı tamamlandı, kuraları çekildi, anahtarları vatandaşlarımıza teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, son 25 yıl içerisinde afetlerden etkilenen vatandaşların konut ihtiyaçlarını gidermek için yaklaşık 105 bin konut inşa edildiğini, Ağrı'da da 4 bin 500 konut ile 2 bin 300'ün üzerinde ahır yapıldığını sözlerine ekledi.

Program, afetlerden etkilenen aileler için yapılan 26 konutun kurasının çekilmesi ve anahtar tesliminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA