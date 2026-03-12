Ağrı'da köy okulundaki öğretmenler öğrencileri için iftar sofrası hazırladı

Ağrı'da köy okulunda görev yapan öğretmenler, okulda düzenledikleri iftarda öğrencileriyle bir araya geldi.

Merkeze bağlı Eskiharman köyünde, Eskiharman Ortaokulu Müdürü Mehmet Yeşilbaş koordinasyonunda, "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler kapsamında öğrencilere iftar programı düzenlendi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin yemek desteği verdiği etkinlikte, okulun koridorunda iftar sofraları hazırlandı.

Yaklaşık 35 öğrenci ve öğretmenin iftar yapıp sohbet ettiği etkinlikte, öğretmenler ayrıca öğrencilere tatlı ve çiğköfte de ikram etti.

Öğrenciler etkinlikten dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.

Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.