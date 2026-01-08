Haberler

Ağrı Dağı'ndaki köyler kar altında kaldı

Güncelleme:
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerindeki köyler beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü bölgede, dron ile görüntü alındı.

Ağrı Dağı'nda etkili olan yağış nedeniyle kar altında kalan köyler, dronla görüntülendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerindeki köyler de kar altında kaldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecenin altına düştüğü bölgedeki köyler, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
