Ağrı Dağı'nda haber alınamayan kadın dağcı için arama çalışması sürüyor

Pazar günü Ağrı Dağı'na zirve tırmanışında 4 bin 700 metrede 5 kişilik gruptan ayrılarak dönüşe geçen ve kendisinden haber alınamayan kadın dağcı Sevim Yılmaz Hasanova için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Afad ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin koordinasyonunda profesyonel dağcıların katılımıyla yürütülen çalışmada, İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle bölgede yol açma çalışması yürütüyor.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri de bölgeye giderek arama kurtarma çalışması yürüten ekiplere kumanya desteği veriyor.

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine 22 Mart'ta tırmanışa geçen 5 kişilik dağcı grubu arasında yer alan Sevim Yılmaz Hasanova 4 bin 700 rakımda gruptan ayrılarak dönüşe geçmiş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.