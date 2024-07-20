Ağrı Dağı'na tırmanan 2 kişi sis ve tipide kayboldu

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan ve zirveye yakın noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

ZİRVEDE 2 KİŞİ KAYBOLDU

Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanış yapan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Bir süre sonra kaybolan 2 kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kayıp 2 kişinin bulunması için profesyonel dağcı grubu desteği istendi. Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp yakınlarında bir kişinin de ayağının kırıldığı öğrenildi.