Ağrı Dağı'na tırmanan 2 kişi sis ve tipide kayboldu
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 2 kişi, zirveye yakın noktada sis ve tipi nedeniyle kayboldu. Bölgede AFAD, UMKE, jandarma ve profesyonel dağcılar arama kurtarma çalışması başlattı.
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan ve zirveye yakın noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
ZİRVEDE 2 KİŞİ KAYBOLDU
Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanış yapan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Bir süre sonra kaybolan 2 kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kayıp 2 kişinin bulunması için profesyonel dağcı grubu desteği istendi. Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp yakınlarında bir kişinin de ayağının kırıldığı öğrenildi.