Ağrı Dağı kar ve sis altında

Güncelleme:
Yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı, kar yağışı ve sis sayesinde beyaz örtüyle kaplandı. Doğaseverler, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek için davet ediyor.

Yurdun en yüksek noktası 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, etkili kar yağışı ve sisin ardından beyaz örtüye bürünerek güzel manzaralar oluşturdu.

Iğdır ile Ağrı sınırlarında bulunan Büyük ve Küçük Ağrı Dağı, etkili kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Karla kaplı zirvelerin sis bulutlarıyla birleşmesi güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Vatandaşlardan Coşkun Oluz, Ağrı Dağı'nın her mevsim ayrı bir güzelliği sunduğunu söyledi.

Ağrı Dağı'nın görülmeye değer doğal bir zenginlik olduğunu belirten Oluz, "Büyük Ağrı Dağı'nın eteği tamamen karla kaplanmış durumda. Iğdır'da yaşayan doğaseverler olarak Türkiye'den ve farklı ülkelerden gelen birçok misafiri burada ağırlıyoruz." dedi.

Bölgeye gelerek sık sık fotoğraflar çektiklerini anlatan Oluz, "Kışı yazı ayrı, ilkbahar da ayrı güzelliği var, herkesi burayı görmeye davet ediyorum. Burası aslında keşfedilmemiş bir doğa alanı ve insan ayağının çok az değdiği bir bölge. Kesinlikle görülmeye değer. Yolunuzun düşmesini beklemeyin, mutlaka yolunuzu buraya düşürün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel


