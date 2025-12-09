Haberler

Ağrı'da yoğun sis; görüş mesafesi 10 metrenin altında

Ağrı'da yoğun sis; görüş mesafesi 10 metrenin altında
Güncelleme:
Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, sis nedeniyle hızlarını düşürerek dörtlü ikaz lambalarını yakmak zorunda kaldı.

AĞRI'da yoğun sis, il genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 10 metrenin altına kadar düştü.

Soğuk havanın devam ettiği Ağrı'da, sabaha doğru sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte, Ağrı'yı çevre illere bağlayan ana yollarda ve şehir merkezinde araçları ile ilerleyen sürücüler, hız düşürüp, dörtlü ikaz lambalarını yaktı.

