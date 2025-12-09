Ağrı'da yoğun sis; görüş mesafesi 10 metrenin altında
Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, sis nedeniyle hızlarını düşürerek dörtlü ikaz lambalarını yakmak zorunda kaldı.
AĞRI'da yoğun sis, il genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 10 metrenin altına kadar düştü.
Soğuk havanın devam ettiği Ağrı'da, sabaha doğru sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte, Ağrı'yı çevre illere bağlayan ana yollarda ve şehir merkezinde araçları ile ilerleyen sürücüler, hız düşürüp, dörtlü ikaz lambalarını yaktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel