Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Ağrı'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime cuma günü ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler de izinli sayılacak.

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim ve öğretime cuma günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre cuma günü il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı dolayısıyla kentteki tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
