Haberler

Ağrı'da yasa dışı silah operasyonu; 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı silah kaçakçılığına yönelik 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 73 adet tabanca mermisi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

AĞRI'da yasa dışı silah kaçakçılığı operasyonunda 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 73 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yasa dışı silah kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 73 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.

Haber: Ümit OKTAN/AĞRI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı