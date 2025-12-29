Ağrı'da yasa dışı silah operasyonu; 2 tutuklama
Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı silah kaçakçılığına yönelik 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 73 adet tabanca mermisi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yasa dışı silah kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 73 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.
Haber: Ümit OKTAN/AĞRI,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel