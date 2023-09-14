Ağrı'da sosyal medya ve telefon dolandırıcılarına operasyon: 9 kişi tutuklandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği operasyonda, Ağrı merkezli olmak üzere Gaziantep, İstanbul, Adana, Tokat ve Siirt'te 18 adreste 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, suçta kullanılan çok sayıda telefon, SIM kart, tablet, laptop bilgisayar ve kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.