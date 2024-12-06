Ağrı'da 'Okulum Beni Bekler' Projesi ile 1200 Öğrenci Yeniden Okula Kazandırıldı

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un öğretmen eşi Neslihan Gül Koç koordinatörlüğünde hayata geçirilen "Okulum Beni Bekler" projesiyle eğitimden uzak kalan öğrenciler yeniden okula kazandırılıyor.

Valilik öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen ve çocukların yeniden okula kazandırılmasını hedefleyen "Okulum Beni Bekler" ile aile ve veliler arasında dayanışmayı amaçlayan "Bir Çayınızı İçeriz" projeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, "Okulum Beni Bekler" projesiyle geçen yıldan bu yana il merkezi, ilçeler ve köylerde aileleri ziyaret eden Neslihan Gül Koç ile öğretmenler, çeşitli nedenlerle eğitimlerine devam edemeyen 1200 öğrenciyi yeniden okula kazandırdı.

"Bir Çayınızı İçeriz" projesiyle de çocukları ve velilerini evlerinde ziyaret eden öğretmenler, hem öğrenciler ile ailelerinin ihtiyaçlarını yerinde gördü hem de velilerle bağ kurdu.

Yaklaşık 8 bin 500 öğretmenle evlere eş zamanlı ziyaret

Sağlık durumlarından dolayı okula gidemeyen öğrencilere de Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezince hazırlanan program kapsamında evlerinde eğitim imkanı sunulduğu proje çalışmalarında, eş zamanlı olarak Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç ile ilçelerde kaymakamlar ve yaklaşık 8 bin 500 öğretmen, eş zamanlı olarak aile ziyaretleri yaptı.

Vali Mustafa Koç, AA muhabirine, fırsat buldukça öğrencileri ve ailelerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Hayata geçirilen projelerle il genelinde eş zamanlı olarak aileleri ziyaret ettiklerini ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Öğretmen olan eşimin koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yürüttüğümüz 'Okulum Beni Bekler' projesi var. Bu projeyle hedeflediğimiz, Ağrı'da değişik sebeplerle okula devam etmeyen, edemeyen öğrencilerimizi ziyaret edip aileleriyle bir araya geliyoruz. Onların okula devam edememe nedenlerini ortadan kaldırıp bu yavrularımızı tekrardan eğitime kazandırmak gibi yürüttüğümüz proje var. Çok da başarılı oldu. Geçen sene de proje uygulandı. Yaklaşık 1200 çocuğumuzu tekrar okullarına kavuşturduk. İlimizde hem çocuklarımızın eksikliklerini tespit edebilmek, onların yaşadıkları yeri görebilmek, onlarla fikir alışverişinde bulunabilmek, okula devam edemeyen çocuklarımız varsa onları eğitime kazandırmak, okula devam edenlerle alakalı tanışmak, kaynaşmak istiyoruz. Bu maksatla bugün ilimizde yaklaşık 8 bin 500 öğretmenimiz ve bütün eğitim neferlerimiz, öğrencilerini ziyaret ediyorlar."

"En iyi eğitimi almaları için devletimizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz"

Koç, sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere de evde eğitim vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Eğitim ihmal edilemeyecek bir alan. Nerede ve hangi şartta olursa olsun, biz yavrularımızın hak ettikleri en iyi eğitimi almaları için devletimizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz, yanlarındayız. Biz onları tanıdığımız için çok mutluyuz. İnşallah Allah şifalarını verir, okullarına yürüyerek gitmeyi nasip eder. Sonuçta her şey Allah'tan. Her ne kadar durum olumsuz gibi görünse de rabbimin mucizeleri bitmez. Zaten tedavileri devam ediyor. Biz de onların misafiri olduk." diye konuştu.

Velilerden Fedli Aydın, daha önce çalıştığını ancak çocuklarının durumları ağırlaşınca eşine yardım ederek engelli 2 çocuğunun bakımını yaptıklarını anlattı.

Çocukları ayda bir hastaneye gördüklerini anlatan Aydın, "Sağ olsun Vali Bey bugün bizi ziyaret etti. Çocuklarla ilgili elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Devletten yardım alıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok, olanları Vali Bey'e ilettim. İlgilendiği için teşekkür ediyorum. Bir sıkıntımız ve derdimiz olursa Vali Bey'e başvuracağız. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.