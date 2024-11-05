Ağrı'da Mahsur Kalan 3 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı
Ağrı'nın Çukurçayır köyü yakınlarında dere kenarındaki kumluk alana saplanan 3 büyükbaş hayvan, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı ve sahibiyle buluşturuldu.
Ağrı'da dere kenarındaki kumluk alana saplanarak mahsur kalan 3 büyükbaş hayvan AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İl merkezine bağlı Çukurçayır köyü yakınlarında bulunan derede 3 büyükbaş hayvan kuma saplanarak mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kurtarılan hayvanlar sahibine teslim edildi.