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Ağrı'da Mahsur Kalan 3 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Ağrı'da Mahsur Kalan 3 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı
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Ağrı'nın Çukurçayır köyü yakınlarında dere kenarındaki kumluk alana saplanan 3 büyükbaş hayvan, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı ve sahibiyle buluşturuldu.

Ağrı'da dere kenarındaki kumluk alana saplanarak mahsur kalan 3 büyükbaş hayvan AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İl merkezine bağlı Çukurçayır köyü yakınlarında bulunan derede 3 büyükbaş hayvan kuma saplanarak mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kurtarılan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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